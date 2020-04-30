В Ярославской области умер пятый пациент с коронавирусом

"К сожалению, коронавирусная инфекция унесла ещё одну жизнь. Умерла женщина 75 лет с множественными хроническими заболеваниями. Приношу свои соболезнования и хочу ещё раз напомнить о необходимости соблюдать меры предосторожности", - написал губернатор на своей странице в Facebook.