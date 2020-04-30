В Ярославской области умер пятый пациент с коронавирусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Женщина 75 лет стала пятым пациентом с коронавирусом, скончавшимся в Ярославской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов.
"К сожалению, коронавирусная инфекция унесла ещё одну жизнь. Умерла женщина 75 лет с множественными хроническими заболеваниями. Приношу свои соболезнования и хочу ещё раз напомнить о необходимости соблюдать меры предосторожности", - написал губернатор на своей странице в Facebook.
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Ранее в регионе были зарегистрированы четыре смерти.
По данным правительства области, в регионе еще три человека находятся в крайне тяжелом состоянии, один – в тяжелом.
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