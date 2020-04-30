В КБР число заразившихся коронавирусом достигло 456

НАЛЬЧИК, 30 апр – РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у 44 жителей Кабардино-Балкарии , общее число заболевших в республике составило 456 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

"Выявлено 44 новых случая заболевания коронавирусом, всего в республике зарегистрировано 456 подтвержденных случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки выздоровели 12 пациентов, в том числе 11 находившихся в госпитале, общее число выздоровевших составило 62 человека.

По данным штаба, за сутки госпитализированы 23 человека, всего в двух госпиталях находятся 153 человека, в том числе четверо детей. В реанимации - 15 человек, из которых шестеро подключены к аппаратам ИВЛ.

"На амбулаторном лечении находятся 270 человек, в том числе 22 ребенка, все они переносят болезнь в легкой и бессимптомной форме. Дома под медицинским наблюдением - 1376 человек, имевших контакты с зараженными людьми", - уточняет ведомство.

Ранее сообщалось, что два пациента с коронавирусом в КБР скончались.