В Омской области женщина с коронавирусом впала в кому и умерла

ОМСК, 30 апр - РИА Новости. Глава минздрава Омской области Ирина Солдатова сообщила в четверг, что после заражения коронавирусом умерла 70-летняя пациентка, впавшая в кому, это третий летальный случай в регионе.
"Женщина 70 лет поступила в стационар 23 апреля в крайне тяжёлом состоянии с признаками инсульта. Незамедлительно проведено комплексное обследование, которое окончательно подтвердило наличие обширного кровоизлияния головного мозга, не совместимого с жизнью, а также показало наличие двусторонней пневмонии, которая не проявлялась никакими симптомами при жизни. Анализ на COVID-19 дал положительный результат. Пациентка пребывала в коме, на аппарате ИВЛ, (у неё) очень быстро развилась полиорганная недостаточность. Несмотря на все усилия врачей потери избежать не удалось", - сообщила журналистам министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.
По данным на 30 апреля, в Омской области зарегистрированы 97 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 26 омичей выздоровели. Умерли три пациента, на лечении находятся 68 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
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