В Омской области женщина с коронавирусом впала в кому и умерла

ОМСК, 30 апр - РИА Новости. Глава минздрава Омской области Ирина Солдатова сообщила в четверг, что после заражения коронавирусом умерла 70-летняя пациентка, впавшая в кому, это третий летальный случай в регионе.

"Женщина 70 лет поступила в стационар 23 апреля в крайне тяжёлом состоянии с признаками инсульта. Незамедлительно проведено комплексное обследование, которое окончательно подтвердило наличие обширного кровоизлияния головного мозга, не совместимого с жизнью, а также показало наличие двусторонней пневмонии, которая не проявлялась никакими симптомами при жизни. Анализ на COVID-19 дал положительный результат. Пациентка пребывала в коме, на аппарате ИВЛ, (у неё) очень быстро развилась полиорганная недостаточность. Несмотря на все усилия врачей потери избежать не удалось", - сообщила журналистам министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.