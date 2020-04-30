На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства

"Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа. Эти средства, как и выделенные ранее на эти цели, пойдут на оплату временного проживания, питание и другие неотложные нужды тем, кто сам сейчас не может справиться с этими расходами, в том числе на продление виз и других документов, на основании которых люди находятся в иностранном государстве", - сказал Мишустин на заседании кабмина.