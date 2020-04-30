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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-30T12:21
https://ria.ru/20200430/1570794789.html
На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225469_0:65:3127:1824_1036x0_80_0_0_75db6b064e729b86d9d8c2655b381c31.jpg
РИА Новости

На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства

11:49 30.04.2020 (обновлено: 12:21 30.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийский рубль и американский доллар
Российский рубль и американский доллар
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Российский рубль и американский доллар
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с распространением коронавируса, средства должны пойти на оплату их проживания, питание и продление виз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа. Эти средства, как и выделенные ранее на эти цели, пойдут на оплату временного проживания, питание и другие неотложные нужды тем, кто сам сейчас не может справиться с этими расходами, в том числе на продление виз и других документов, на основании которых люди находятся в иностранном государстве", - сказал Мишустин на заседании кабмина.
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С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Ранее правительство довело до Министерства иностранных дел 500 миллионов рублей на оплату временного размещения россиян на территории иностранных государств.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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