Суд в Киеве рассматривает просьбу о заочном аресте Януковича

КИЕВ, 30 апр - РИА Новости. Печерский районный суд Киева в четверг продолжил рассмотрение ходатайства прокуратуры о заочном избрании меры пресечения бывшему президенту Украины Виктору Януковичу в деле об "узурпации власти".
"Продолжается рассмотрение ходатайства следователя об избрании подозреваемому Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказала судья. Трансляция заседания ведется на Youtube-канале "Судебная власть Украины".
28 апреля, 16:46Защита Януковича обвинила Порошенко в давлении на прокуроров
На заседании отсутствуют адвокаты Януковича, прокуроры на заседание пришли. При этом, по словам судьи, адвокаты попросили суд отложить заседание, так как они вызваны в Госбюро расследований.
В 2017 году Ярослав Романюк, занимавший должность главы Верховного суда Украины, заявил, что правоохранители допросили его в качестве свидетеля по делу об "узурпации власти" против бывшего президента страны Януковича.
Ранее Служба безопасности Украины предъявила главе Конституционного суда Юрию Баулину подозрения в злоупотреблении властью. Главу КС обвинили в том, что он и возглавляемый им суд содействовали Януковичу в "антиконституционном захвате власти", что выразилось в расширении полномочий тогдашнего главы государства. Как сообщили украинские СМИ, все судьи КС были допрошены сотрудниками СБУ в качестве свидетелей по этому делу.
28 апреля, 13:30Защита Януковича заявила отвод судье
После "оранжевой революции" в 2004 году на Украине была введена парламентско-президентская форма правления, однако через шесть лет Янукович через КС, вынесший решение о возвращении к редакции конституции 1996 года, добился ее отмены, восстановив таким образом президентскую республику. Позже его обвинили в "узурпации власти". Было заведено соответствующее уголовное дело, фигурантами которого значились сам Янукович, ряд высокопоставленных чиновников, а также судьи Конституционного суда.
На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти президента Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.