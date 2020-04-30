Суд в Киеве рассматривает просьбу о заочном аресте Януковича

На заседании отсутствуют адвокаты Януковича, прокуроры на заседание пришли. При этом, по словам судьи, адвокаты попросили суд отложить заседание, так как они вызваны в Госбюро расследований.

В 2017 году Ярослав Романюк, занимавший должность главы Верховного суда Украины, заявил, что правоохранители допросили его в качестве свидетеля по делу об "узурпации власти" против бывшего президента страны Януковича.

После "оранжевой революции" в 2004 году на Украине была введена парламентско-президентская форма правления, однако через шесть лет Янукович через КС, вынесший решение о возвращении к редакции конституции 1996 года, добился ее отмены, восстановив таким образом президентскую республику. Позже его обвинили в "узурпации власти". Было заведено соответствующее уголовное дело, фигурантами которого значились сам Янукович, ряд высокопоставленных чиновников, а также судьи Конституционного суда.