Правительство выделит 12 миллиардов рублей на поддержку застройщиков

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Кабмин выделит 12 миллиардов рублей на поддержку застройщиков, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"По поручению президента мы выделим 12 миллиардов рублей на поддержку застройщиков", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства.
При этом премьер отметил, что важно, чтобы дома были достроены и люди получили ключи от квартир в срок. Мишустин добавил, что средства будут предоставлены ключевому институту развития этой сферы - ДОМ.РФ. "Он компенсирует недополученные доходы тем кредитным организациям, которые снизили ставки по займам строительным компаниям до уровня ключевой ставки ЦБ", - заключил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.