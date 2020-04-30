На Кубани число заразившихся коронавирусом превысило тысячу

КРАСНОДАР, 30 апр - РИА Новости. Диагноз COVID-19 подтвердился еще у 66 человек на Кубани, общее количество зараженных с начала пандемии в регионе превысило 1 тысячу человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"За последние сутки инфекция диагностирована у 66 человек. Всего на сегодня в Краснодарском крае коронавирус подтвердился у 1017 граждан … 20 пациентов скончались, 251 выздоровел и выписан", - отмечается в релизе.
Со ссылкой на региональный минздрав сообщается, что на ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 26 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.