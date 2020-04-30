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2020-04-30T11:44
https://ria.ru/20200430/1570794322.html
Синоптики рассказали о погоде на майские праздники в Москве
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РИА Новости

Синоптики рассказали о погоде на майские праздники в Москве

11:44 30.04.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПустая Красная площадь в Москве в дни действия режима повышенной готовности
Пустая Красная площадь в Москве в дни действия режима повышенной готовности
© РИА Новости / Максим Блинов
Пустая Красная площадь в Москве в дни действия режима повышенной готовности. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Тренд в погоде в Москве на предстоящие майские праздники - потепление и первые весенние грозы, с 3 по 5 мая днем в столице ожидается температура выше 20 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В погоде предстоящих 5 дней - тренд на потепление. И на следующей неделе - первые весенние грозы с кратковременными дождями. Ближайшей ночью возле южных границ столичного региона пройдет атмосферный фронт, облачно с прояснениями, в южных районах области местами возможны небольшие дожди, но в столице без существенных осадков. Плюс 1 - плюс 3 - в городе, минус 1 - плюс 4 - по области. Днем вновь усилится влияние антициклона с северо-запада, облачно с прояснениями, без осадков, и уже потеплее, чем сегодня, плюс 11 - плюс 13, ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду, давление в норме - 748 миллиметров ртутного столба. Это первая тенденция на потепление завтра проявится, однако средняя температура в пятницу примерно на 3 градуса ниже нормы останется", - рассказал Леус.
По его словам, в субботу сохранится влияние антициклона, переменная облачность, без осадков, 2-4 градуса тепла ночью в столице, ноль - плюс 5 - по области, днем до 14-16 в городе, 12-17 градусов тепла в Подмосковье. Будет довольно ветрено, ветер, правда, южный, достаточно теплый, 5-10 метров в секунду, давление чуть выше нормы - 750 миллиметров ртутного столба.
"В воскресенье, 3 мая, на территорию столичного региона вместе с атмосферным фронтом начнут поступать еще более теплые воздушные массы, облачная с прояснениями погода, днем кратковременные дожди, ночью плюс 7 - плюс 9 в Москве, плюс 5 - плюс 10 - по области, днем до 21 - 23 градусов тепла в столице, 19-24 градуса тепла в Подмосковье. Давление чуть понизится, но останется в пределах нормы - 746 миллиметров ртутного столба", - отметил синоптик.
Жара в Москве
30 апреля, 11:29
Росгидромет предсказал экстремальную жару в европейской части России
По словам метеоролога, понедельник будет самым теплым днём этого периода и следующей недели, Москва будет находиться в теплом секторе циклона, центр которого подбирается к западным границам России. Облачная с прояснениями погода, днём кратковременные дожди, местами возможны локальные грозы, и на 3-5 градусов теплее нормы. Плюс 9 - плюс 11 в Москве ночью, плюс 7 - плюс 12 - по области, 22-24 градуса тепла в столице днем, 19-24 градуса тепла - в Подмосковье.
"Во вторник к вечеру к столице подойдёт холодный атмосферный фронт, но днем еще тепло. Погода облачная с прояснениями, кратковременные дожди, днем, особенно ближе к вечеру, местами грозы. Плюс 10 - плюс 12 ночью в Москве, 8-13 градусов тепла - по области, 20-22 градуса тепла днем в столице, 18-23 градуса тепла - по области", - сообщил Леус.
Он добавил, что в среду Москву ждет похолодание за холодным фронтом, и днем уже не выше 12-17 тепла на фоне кратковременных дождей.
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Михаил ЛеусПогодаЦентр "Фобос"МоскваМосковская область (Подмосковье)
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