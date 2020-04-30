В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1689

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1689 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 52 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 75 пациентов, из них девять подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 52 человека, 249 пациентов были выписаны из больниц", - говорится в сообщении на сайте департамента.