В Кировской области еще у 18 человек выявили коронавирус

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Коронавирус обнаружен еще у 18 жителей Коронавирус обнаружен еще у 18 жителей Кировской области , общее количество заболевших увеличилось до 533 человек, сообщает министерство здравоохранения региона.

Ранее на территории Кировской области были зафиксированы 515 случаев новой коронавирусной инфекции. Четверо пациентов скончались.

"По состоянию на утро 30 апреля в Кировской области выявлено 18 новых случаев коронавируса. Общее число заражений инфекцией нового типа составляет 533 случая. Все пациенты находятся под медицинским наблюдением, им организовано лечение в полном объеме. Состояние пациентов различной степени тяжести, преимущественно удовлетворительное. Семь пациентов находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Новых районов на карте распространения коронавируса в Кировской области не зарегистрировано. Наибольшее число заболевших в Кирове и Вятских Полянах. Под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 5537 человек, в том числе 648 детей.

Выписаны из инфекционного госпиталя с выздоровлением еще четыре пациента. Общее число выздоровевших составляет 46 человек.

За минувшие сутки лабораториями региона проведено более 3000 исследований, обследование на коронавирус прошли 2456 человек. Всего за время наблюдения тестирование на COVID-19 прошли 38 676 человек.