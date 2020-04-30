На Ямале рассказали о новых случаях коронавируса

Согласно информации штаба, за последние сутки в ЯНАО подтверждено 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в регионе 463 заболевших, из них шестеро находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Выздоровели 105 человек, один скончался.