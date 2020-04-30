МЧС доставит мобильный госпиталь на Чаяндинское месторождение в Якутии

ЯКУТСК, 30 апр – РИА Новости. МЧС России в пятницу, 1 мая, доставит мобильный госпиталь на Чаяндинское месторождение в Якутии, где введен карантин из-за вспышки коронавируса, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Ранее сообщалось, что мобильный госпиталь доставят на Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение к вечеру четверга.
По информации первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова, в четверг в Хабаровск прибыл самолёт Ил-76 МЧС России, в который загрузят мобильный госпиталь на 30 мест. Это две автомашины "Камаз", одна автомашина-"санитарка", а также 21 человек, в том числе четыре врача, четыре человека среднего медперсонала, четыре человека техперсонала.
"Завтра (в пятницу) воздушный борт МЧС России доставит мобильный госпиталь на 30 мест в аэропорт Талакан, находящийся в Ленском районе. Далее его перевезут на Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение, и госпиталь уже будет разворачиваться на месте. После этого, 2 и 3 мая самолёт Ил-76 МЧС России также доставит из Хабаровска в Талакан пункт временного размещения на 125 мест, который тоже будет развёрнут на Чаяндинском месторождении", - добавил Колодезников.
В настоящее время на Чаяндинском месторождении в разных организациях, в том числе на 79 подрядных предприятиях "Газпрома", работают больше 10 тысяч человек. У всех взяты тесты на коронавирус. На месторождении развёрнут штаб МЧС.
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