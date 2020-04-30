Швейцария выделит средства на международную борьбу с COVID-19

Как отмечается, у МККК будет семь лет на выплату Швейцарии беспроцентного кредита в 200 миллионов франков.

Еще 175 миллионов франков будут направлены на укрепление взаимодействия в части работы международных организаций по борьбе с COVID-19. Решение, кому выделять средства, будет приниматься Федеральным советом в мае.