Швейцария выделит средства на международную борьбу с COVID-19

ЖЕНЕВА, 30 апр - РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария выделит 400 миллионов франков беспроцентных кредитов на международные усилия по борьбе с COVID-19, из них 200 миллионов будут направлены в Международный Комитет Красного Креста, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства в четверг.
"COVID-19 оказывает весьма очевидное влияние на развивающиеся страны. В странах, где процветает бедность, конфликты и катастрофы, и без того нестабильная ситуация продолжает ухудшаться. Чтобы смягчить развитие ситуации Федеральный совет в ходе заседания 29 апреля принял решение выделить Международному Комитету Красного Креста беспроцентную ссуду в размере 200 миллионов швейцарских франков, а также поддержать действия Целевого фонда МВФ по оказанию помощи в случае стихийных бедствий и реагированию на них в размере 25 миллионов швейцарских франков", - говорится в заявлении.
Как отмечается, у МККК будет семь лет на выплату Швейцарии беспроцентного кредита в 200 миллионов франков.
Еще 175 миллионов франков будут направлены на укрепление взаимодействия в части работы международных организаций по борьбе с COVID-19. Решение, кому выделять средства, будет приниматься Федеральным советом в мае.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.