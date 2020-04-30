В Мордовии рассказали о новых случаях коронавируса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 39 жителей Мордовии, среди них 17 человек из Саранска , сообщает оперштаб региона.

Ранее на территории Мордовии было зафиксировано 659 случаев заражения коронавирусной инфекцией, три человека скончались.

"В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 39 случаев заболевания коронавирусом, 17 из них - в Саранске. Среди новых больных девять человек старше 60 лет, 19 человек в возрастной группе от 40 до 60 лет, трое – моложе 30 лет", - говорится в сообщении.

По словам главы Мордовии Владимира Волкова , ситуация с распространением инфекции в республике остается сложной, говорить о прохождении пика заболевания рано. "Растет число тяжелых больных, среди них есть молодые люди, 40% заболевших имеют дополнительный диагноз – пневмония. Это серьезно осложняет лечение, создает большую угрозу их жизни", - цитирует пресс-служба главы республики слова Волкова.

Он отметил, что на майские праздники в республику традиционно приезжает большое количество уроженцев Мордовии из других регионов. Кроме того, заканчивается вахтовая смена у тех, кто трудится в крупных городах. Все это, по словам главы региона, представляет серьезную угрозу для эпидемической ситуации в республике.

"Огромная просьба к молодым людям, которые живут и трудятся в других городах со сложной ситуацией по коронавирусу. Пожалуйста, воздержитесь от приезда к родителям в майские дни. Сейчас не тот случай, когда праздники нужно использовать для встреч с родными. Вы можете оказать им "медвежью услугу". Почти все очаги заражения в Мордовии были занесены приезжими", - заявил Волков в обращении к жителям республики.