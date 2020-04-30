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Распространение нового коронавируса
2020-04-30T11:37
https://ria.ru/20200430/1570793761.html
В Мордовии рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235448_0:0:2655:1494_1036x0_80_0_0_39357a16c575bdef5aa55d7635d8aa44.jpg
РИА Новости

В Мордовии рассказали о новых случаях коронавируса

11:38 30.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле больницы
Врач скорой медицинской помощи возле больницы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле больницы. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 39 жителей Мордовии, среди них 17 человек из Саранска, сообщает оперштаб региона.
Ранее на территории Мордовии было зафиксировано 659 случаев заражения коронавирусной инфекцией, три человека скончались.
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"В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 39 случаев заболевания коронавирусом, 17 из них - в Саранске. Среди новых больных девять человек старше 60 лет, 19 человек в возрастной группе от 40 до 60 лет, трое – моложе 30 лет", - говорится в сообщении.
По словам главы Мордовии Владимира Волкова, ситуация с распространением инфекции в республике остается сложной, говорить о прохождении пика заболевания рано. "Растет число тяжелых больных, среди них есть молодые люди, 40% заболевших имеют дополнительный диагноз – пневмония. Это серьезно осложняет лечение, создает большую угрозу их жизни", - цитирует пресс-служба главы республики слова Волкова.
Он отметил, что на майские праздники в республику традиционно приезжает большое количество уроженцев Мордовии из других регионов. Кроме того, заканчивается вахтовая смена у тех, кто трудится в крупных городах. Все это, по словам главы региона, представляет серьезную угрозу для эпидемической ситуации в республике.
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"Огромная просьба к молодым людям, которые живут и трудятся в других городах со сложной ситуацией по коронавирусу. Пожалуйста, воздержитесь от приезда к родителям в майские дни. Сейчас не тот случай, когда праздники нужно использовать для встреч с родными. Вы можете оказать им "медвежью услугу". Почти все очаги заражения в Мордовии были занесены приезжими", - заявил Волков в обращении к жителям республики.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир Волков (политик)Здоровье - ОбществоСаранскОбщество
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