В Мордовии рассказали о новых случаях коронавируса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 39 жителей Мордовии, среди них 17 человек из Саранска, сообщает оперштаб региона.
Ранее на территории Мордовии было зафиксировано 659 случаев заражения коронавирусной инфекцией, три человека скончались.
"В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 39 случаев заболевания коронавирусом, 17 из них - в Саранске. Среди новых больных девять человек старше 60 лет, 19 человек в возрастной группе от 40 до 60 лет, трое – моложе 30 лет", - говорится в сообщении.
По словам главы Мордовии Владимира Волкова, ситуация с распространением инфекции в республике остается сложной, говорить о прохождении пика заболевания рано. "Растет число тяжелых больных, среди них есть молодые люди, 40% заболевших имеют дополнительный диагноз – пневмония. Это серьезно осложняет лечение, создает большую угрозу их жизни", - цитирует пресс-служба главы республики слова Волкова.
Он отметил, что на майские праздники в республику традиционно приезжает большое количество уроженцев Мордовии из других регионов. Кроме того, заканчивается вахтовая смена у тех, кто трудится в крупных городах. Все это, по словам главы региона, представляет серьезную угрозу для эпидемической ситуации в республике.
"Огромная просьба к молодым людям, которые живут и трудятся в других городах со сложной ситуацией по коронавирусу. Пожалуйста, воздержитесь от приезда к родителям в майские дни. Сейчас не тот случай, когда праздники нужно использовать для встреч с родными. Вы можете оказать им "медвежью услугу". Почти все очаги заражения в Мордовии были занесены приезжими", - заявил Волков в обращении к жителям республики.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.