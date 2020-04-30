Южная Осетия продлила запрет на пересечение границы с Россией

ЦХИНВАЛ, 30 апр - РИА Новости. Правительство Южной Осетии в четверг приняло постановление о продлении запрета на пересечение госграницы с Россией до 31 мая включительно из-за ситуации с коронавирусом, сообщила РИА Новости пресс-секретарь президента республики Дина Гассиева.
Ранее правительство Южной Осетии из-за пандемии COVID-19 приняло постановление о полном ограничении пересечения границы с Россией до 1 мая.
"Постановлением правительства проголосовали за продление запрета на пересечение границы (с РФ - ред.) до 23.59 (совпадает с мск) 31 мая", - сказала она.
В Южной Осетии не зафиксировано случаев заражения COVID-19.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.