Правительство отложило ввод правил тюнинга автомобилей

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Правительство РФ отложило на полгода, до 1 февраля 2021 года, ввод правил по внесению изменений в конструкцию транспортных средств, иначе называемых тюнингом автомобилей, следует из постановления кабмина, на такой же срок, но до 1 апреля 2021 года, переносится ввод новых правил сдачи экзаменов по вождению.

До этого ЕЭК уже переносила ввод этих правил на год и один месяц до 1 июля 2020 года, чтобы подготовить базу в странах ЕАЭС к проведению испытаний единично ввозимых в союз автомобилей.

Этим же постановлением кабмин перенес на полгода, до 1 апреля 2021 года, ввод новых правил сдачи экзамена в автошколах. Требования к сдаче экзамена на водительские права в ГИБДД должны были измениться с 1 октября 2020 года.

Согласно новым требованиям, кандидаты на права получат возможность оспорить результаты тестов, а в правилах дорожного движения появятся новые термины - "обучаемый вождению" и "обучающий вождению". Предполагается, что обучаемый будет иметь первоначальные навыки управления автомобилем, а обучающий - статус педагога. Также уточняется минимальный возраст обучаемых вождению на уровне 16 лет.

Кроме этого, документом на год переносится требование перевозить детей в автобусах не старше 10 лет и оснащать эти автобусы тахографами и спутниковой навигацией ГЛОНАСС GPS , теперь это необходимо делать с 30 июня 2021 года.