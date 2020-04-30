Правительство отложило ввод правил тюнинга автомобилей

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Правительство РФ отложило на полгода, до 1 февраля 2021 года, ввод правил по внесению изменений в конструкцию транспортных средств, иначе называемых тюнингом автомобилей, следует из постановления кабмина, на такой же срок, но до 1 апреля 2021 года, переносится ввод новых правил сдачи экзаменов по вождению.
Этим же постановлением кабмин перенес на полгода, до 1 апреля 2021 года, ввод новых правил сдачи экзамена в автошколах. Требования к сдаче экзамена на водительские права в ГИБДД должны были измениться с 1 октября 2020 года.
Согласно новым требованиям, кандидаты на права получат возможность оспорить результаты тестов, а в правилах дорожного движения появятся новые термины - "обучаемый вождению" и "обучающий вождению". Предполагается, что обучаемый будет иметь первоначальные навыки управления автомобилем, а обучающий - статус педагога. Также уточняется минимальный возраст обучаемых вождению на уровне 16 лет.
Также, постановление регламентирует ряд более технических переносов - с 2021 на 2022 год отложено введение требований Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) к свидетельствам об официальном утверждении типа цистерны, на год до 31 мая 2021 года продлена приостановка правил оснащения грузовиков и автобусов спутниковой навинацией ГЛОНАСС/GPS и на этот же срок отложено введение дополнительных требований к оснащению автобусов спутниковой навинацией ГЛОНАСС/GPS, следует из документа.