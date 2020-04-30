В Литве число заразившихся коронавирусом достигло 1385

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Число зараженных Число зараженных коронавирусом Литве увеличилось до 1385, сообщает в четверг сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено десять случаев заражения, всего выздоровели 589 человек, 45 умерли.

За среду в республике провели 7354 теста на коронавирус, за все время – 125555.

В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 11 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.