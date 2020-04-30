Прокуратура Москвы проверит сообщения о продаже в сети данных россиян

Накануне основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян рассказал РИА Новости, что его компания обнаружила в сети базу контактных и паспортных данных россиян, ее стоимость оценивается в 4 тысячи долларов. По его словам, в базе содержится информация о 12 миллионах физических лиц, которые оформляли быстрые займы.