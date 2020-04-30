Прокуратура Москвы проверит сообщения о продаже в сети данных россиян

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Прокуратура Москвы проведет проверки в связи с появлением в интернете баз данных россиян, оформлявших кредиты, сообщила Генпрокуратура РФ.
Накануне основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян рассказал РИА Новости, что его компания обнаружила в сети базу контактных и паспортных данных россиян, ее стоимость оценивается в 4 тысячи долларов. По его словам, в базе содержится информация о 12 миллионах физических лиц, которые оформляли быстрые займы.
"Генеральной прокуратурой РФ поручено прокуратуре Москвы проверить информацию о распространении в интернете баз данных желающих получить кредиты россиян", - говорится в сообщении.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры по устранению нарушений, в том числе блокировке информационных ресурсов и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.