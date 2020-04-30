ОП запустит посвященный героям войны флешмоб "Мой ветеран – наставник"

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Рабочая группа Общественной палаты РФ по реализации всероссийского проекта "Эстафета поколений" 1 мая запустит онлайн-флешмоб "Мой ветеран – наставник", участникам которого предлагается рассказать в социальных сетях об участниках Великой Отечественной войны, которых они считают своими учителями, говорится в анонсе на сайте ОП РФ.

"Рабочая группа ОП РФ по реализации всероссийского проекта "Эстафета поколений" приглашает пользователей принять участие в онлайн-флешмобе "Мой ветеран — наставник". Старт акции — 1 мая. Участникам флешмоба предлагается накануне великого праздника Победы рассказать на страницах социальных сетей "ВКонтакте", "Инстаграм" и "Фейсбук" о фронтовиках — участниках Великой Отечественной войны, которых они считают своими учителями и наставниками", - говорится в анонсе.

Для участия в акции, как указано на сайте, необходимо выложить на своей странице фото фронтовика и небольшой рассказ о нем, добавив хештег #эстафетапоколений9мая. Аккаунт участника в социальных сетях должен быть открытым, чтобы организаторы акции имели возможность поделиться опубликованными историями на своих страницах.