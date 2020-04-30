МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. На 58-м году жизни умер мэр Ставрополя На 58-м году жизни умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев , сообщил губернатор региона Владимир Владимиров

Он написал пост в Instagram, в котором охарактеризовал главу города как надежного товарища и отличного управленца. По его словам, в частности, Джатдоев много сделал для краевого центра. Губернатор принес соболезнования родственникам и друзьям мэра.

Знакомый с ситуацией источник заявил РИА Новости, что причиной смерти стало не осложнение от коронавируса, а, предположительно, проблемы с сердцем и сосудами.

По словам собеседника агенства, мэр умер у себя дома.

Биография Андрея Джатдоева

Андрей Джатдоев родился в 1962 году в Ставрополе . Имел два высших образования. Работать начал в 1984 году микробиологом Ставропольской биофабрики.

Служил в армии. В 2001 году занял должность заместителя главы районной администрации Ставрополя, а в 2003 году стал главой Промышленного района.

С 2007 по 2008 годы был замглавы администрации Ставрополя.

В июле 2008 года был назначен главой администрации Ленинского района

29 июня 2011 года занял пост первого заместителя главы администрации Ставрополя.

7 февраля 2012 года после задержания главы администрации Игоря Бестужия по подозрению в получении взятки решением городской думы Ставрополя Андрей Джатдоев был назначен временно исполняющим обязанности главы администрации города.