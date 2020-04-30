В Томской области умер первый пациент с коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 30 апр – РИА Новости. Первый в Первый в Томской области пациент с выявленным коронавирусом скончался от полиорганной недостаточности, сообщает в четверг обладминистрация.

"В четверг, 30 апреля, в Томской области зарегистрирован первый случай смерти от коронавирусной инфекции, выявлены два новых случая заболевания, двое выздоровели", - говорится в сообщении.

Новые заболевшие госпитализированы: один пациент с признаками ОРВИ проходит лечение в инфекционном отделении больницы №3, второй – с пневмонией в респираторном госпитале медико-санитарной части №2 Томска . У двух человек контрольные тесты подтвердили выздоровление.

Первый случай смерти пациента с коронавирусом прокомментировал заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

"Пациент не работал, входил в группу риска по возрасту, имел тяжелые сопутствующие заболевания. На этом фоне COVID-19 у него развилась тяжелая форма пневмонии, в течение девяти дней он находился на искусственной вентиляции легких. Сегодня утром заболевший умер, причиной смерти стала полиорганная недостаточность", - приводятся в сообщении слова Деева.

Всего в Томской области зарегистрировано 89 случаев заражения коронавирусом: 67 человек на лечении, 21 выздоровел, один умер.