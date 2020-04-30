В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 12781

ВАРШАВА, 30 апр - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения Количество выявленных случаев заражения коронавирусом Польше увеличилось до 12781, сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным минздрава, за период с вечера среды до утра четверга лабораторные исследования выявили коронавирус у 141 человека.

За тот же период от коронавирусной инфекции скончались четыре человека. С начала эпидемии зафиксировано 628 летальных исходов.

По состоянию на утро четверга в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 3012 человек, 88265 находятся на карантине, 3236 выздоровели.

В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, ограничить перемещение людей, кроме случаев объективной необходимости, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны, магазины, кроме продовольственных.