ВС предложил судам на время пандемии реже отправлять людей в СИЗО

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Суды, арестовывая людей по преступлениям небольшой тяжести, должен учитывать карантин, введенный в СИЗО из-за распространения Суды, арестовывая людей по преступлениям небольшой тяжести, должен учитывать карантин, введенный в СИЗО из-за распространения коронавируса , сказано в обзоре судебной практики, утвержденной Президиумом Верховного суда РФ.

Суд напоминает, что по обвинению в преступлениях небольшой тяжести арестовывать можно лишь в исключительных случаях.

"При принятии решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или о продлении срока действия данной меры пресечения в отношении лица, подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления небольшой тяжести, суд в условиях распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) наряду с другими обстоятельствами вправе также учитывать и факт проведения карантинных мероприятий в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах", - сказано в обзоре.

Там отмечается, что суд должен принять во внимание ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) и рисками ее распространения в изоляторах временного содержания и в следственных изоляторах.

Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы.