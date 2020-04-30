В Тверской области умерли две пожилые пациентки с COVID-19

ВОРОНЕЖ, 30 апр - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло до трех человек после того, как скончались две пожилые женщины, сообщает в четверг правительство региона.

В Тверской области за сутки подтверждено 17 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших выросло до 535, выздоровел 51 человек.

"Два человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Это две пожилые жительницы Ржева и Конаковского района, у которых были тяжелые сопутствующие заболевания и патологии. За их жизни боролись врачи областной клинической больницы", - говорится в сообщении.

Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией в Тверской области был зафиксирован 26 апреля. Мужчина также проходил лечение в ОКБ, у него были хронические заболевания, в частности, гипертоническая болезнь.