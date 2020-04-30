В Тамбовской области рассказали о новых случаях коронавируса

ВОРОНЕЖ, 30 апр - РИА Новости. Пятеро детей в возрасте от трех до 13 лет оказались среди 75 пациентов в Пятеро детей в возрасте от трех до 13 лет оказались среди 75 пациентов в Тамбовской области , у которых за сутки была подтверждена коронавирусная инфекция , сообщает администрация региона.

На данный момент в Тамбовской области зарегистрированы 612 случаев новой коронавирусной инфекции, 93 человека выздоровели, двое скончались. За сутки в регионе подтверждены 75 случаев COVID-19.

"Из них: 30 мужчин, 40 женщин, 5 детей (мальчики 3, 6, 8, 11, 13 лет). Возраст взрослых от 19 до 84 лет. Одиннадцать прибыли из других регионов, 64 контактных с приехавшими из других регионов. Все пациенты чувствуют себя удовлетворительно", - говорится в сообщении.

Госпитализированы 244 человека, у 136 диагноз подтвержден, 27 - с подозрением, у 15 - отрицательный диагноз, а у 66 анализы в работе. Из госпитализированных у 85 человек пневмония.

"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 1535 (из них подтверждённых случаев - 381, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 2520. Выписано из больниц – 144. Всего обследованных лиц - 4433", - говорится в сообщении.

По данным обладминистрации, только в двух муниципальных образованиях области (Староюрьевский и Токаревский районы) не зафиксированы случаи коронавирусной инфекции.