В Ростовской области число жертв коронавируса достигло шести человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апр – РИА Новости. Еще три человека с диагнозом коронавирусная инфекция за сутки скончались в Ростовской области, общее число возросло до шести, сообщил журналистам начальник управления информационной политики правительства региона Сергей Тюрин.
По данным на 30 апреля, в Ростовской области зарегистрировано 943 больных коронавирусом, из них у 79 человек инфекция подтвердилась за последние сутки. Показатель заболеваемости составил 22,4 на 100 тысяч населения.
"Шесть человек умерло. Из них за минувшие сутки – трое. Двое в Волгодонске и один в Шахтах", - сказал Тюрин. Он добавил, что в тяжелом состоянии находятся 11 человек, в обсервации – 32 человека.
За весь период выздоровели 80 человек. Под наблюдением медиков находятся около 6,6 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.