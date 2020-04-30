Авиакомпания "Якутия" вывезет вахтовиков с Чаяндинского месторождения

ЯКУТСК, 30 апр – РИА Новости. Авиакомпания "Якутия" вывезет вахтовых рабочих с Чаяндинского месторождения, где введен режим карантина из-за очага коронавируса, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства Якутии.
"Мы сейчас решаем вопрос вывоза людей, у которых вахта уже закончилась. "Стройтранснефтегаз", основной генеральный подрядчик на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, заключил договор с авиакомпанией "Якутия". Сейчас "Газпром добыча Ноябрьск" и "Стройтранснефтегаз" ведут работу по согласованию прибытия и размещения работников в других субъектах страны", - цитируются в сообщении слова первого вице-премьера правительства республики Алексея Колодезникова.
В кабмине пояснили, что на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в разных организациях, в том числе на 79 подрядных предприятиях, работают больше 10 тысяч человек. У всех взяты тесты на коронавирус. Сейчас анализы проверяются в частной компании ООО "Хеликс" в Москве. Задача на данный момент – определить больных и здоровых работников. "В настоящий момент на месте работают бригада медиков министерства здравоохранения республики, (представители) компании "СОГАЗ "Профмедицина" и сотрудники Роспотребнадзора. На месторождении развёрнут штаб МЧС", - добавили в пресс-службе.
Для авиакомпании "Якутия" это не первые эвакуационные перелеты в связи с коронавирусом. Ранее она вывезла более 170 российских туристов, которые не смогли вылететь из филиппинских островов Боракай и Лусон из-за введения ограничительных мер в связи с пандемией. А 24 апреля АК "Якутия" совершила эвакуационный рейс из Денпасара (Индонезия) в город Владивосток, на борту самолёта находилось порядка 140 дальневосточников, в том числе 13 якутян, которые тем же бортом были доставлены в Якутск.
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