Авиакомпания "Якутия" вывезет вахтовиков с Чаяндинского месторождения

"Мы сейчас решаем вопрос вывоза людей, у которых вахта уже закончилась. "Стройтранснефтегаз", основной генеральный подрядчик на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, заключил договор с авиакомпанией "Якутия". Сейчас "Газпром добыча Ноябрьск" и "Стройтранснефтегаз" ведут работу по согласованию прибытия и размещения работников в других субъектах страны", - цитируются в сообщении слова первого вице-премьера правительства республики Алексея Колодезникова.