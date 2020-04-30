В Ингушетии умерли два пациента с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 30 апр - РИА Новости. Еще двое пациентов с Еще двое пациентов с коронавирусом скончались в Ингушетии , число жертв инфекции в республике составило 22 человека, выздоровели за сутки 24 человека, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлено 679 случаев заболевания коронавирусом, скончались 20 человек, в том числе муфтий республики, выздоровели 105 пациентов.

"По состоянию на 30 апреля, по результатам исследований выявлено 722 пробы (+43), положительных на COVID-2019. Умерших за сутки – два, всего – 22 человека. Выздоровевших за сутки – 24 человека, всего - 129", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в республике госпитализированы 540 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 314. Среди них 61 пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 20 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

"Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 1571 человека, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 812 человек", - уточняет штаб.