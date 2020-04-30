СМИ: фармкомпании предупредили о подорожании лекарств

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Цены на фармацевтические субстанции и выпускаемые из них препараты могут увеличиться из-за резкого роста тарифов на перевозку, пишет газета Цены на фармацевтические субстанции и выпускаемые из них препараты могут увеличиться из-за резкого роста тарифов на перевозку, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исполнительного директора фармкомпании "Нанолек" Максима Стецюка и президента компании – производителя субстанций "Активный компонент" Александра Семенова.

Издание отмечает, что российские фармкомпании используют в производстве в основном импортные субстанции. По данным RNC Pharma на 12 марта, 51,7% из них - китайские, 26% - индийские, оставшиеся 22,3% - европейского и российского производства.

По словам Семенова, цены на перевозку субстанций и лекарств выросли в 5-6 раз из-за практически полного прекращения пассажирского авиасообщения на фоне коронавируса. Стецюк в свою очередь сообщил, что тарифы на авиаперевозки выросли на 6,5%, согласно данным World Courier. Так, цена на перевозку китайских субстанций выросла до 12 долларов за килограмм с 6 долларов.

Транспортировка индийских субстанций также подорожала - до 18 долларов за килограмм с 3-4 долларов, сообщил гендиректор управляющего курганским "Синтезом" и ставропольским "Биокомом" Фарм-центра Сергей Клыков. По его словам, дорожают также автомобильные перевозки - на 10-15%.

Стецюк из "Нанолека" отмечает, что рост себестоимости производства может привести к повышению конечной цены лекарств для потребителей в аптеках, по госконтрактам цены зафиксированы. При этом директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов указывает, что отпускная цена может вырасти, но не кардинально, и в том случае, если препарат не входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).