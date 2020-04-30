В Сингапуре выявили 528 новых случаев заражения коронавирусом

"По состоянию на 12.00 (07.00 мск) 30 апреля министерство здравоохранения предварительно подтвердило еще 528 случаев инфекции COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении минздрава. Днем ранее коронавирусом в стране заразились 690 человек.

Специалисты также отметили, что большинство заразившихся – это иностранные рабочие, живущие в общежитиях, и только шестеро заболевших - сингапурцы или иностранцы, постоянно проживающие на территории этого государства. Общее число заразившихся коронавирусом в Сингапуре достигло 16169, более тысячи поправились, скончались 14 человек.