В оперштабе назвали возраст заразившихся коронавирусом в Москве

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Более 80% новых заболевших в Более 80% новых заболевших в Москве младше 65 лет, 6% среди заболевших - дети, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В столице подтверждено 3 093 новых случая заражения коронавирусной инфекцией... 41,7% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,2% – от 46 до 65 лет, 10,8% - от 66 до 79 лет, еще 5,3% – старше 80 лет", - сообщили в оперштабе.

Также 6% среди заболевших - дети. Уточняется, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 53 739 случаев коронавируса.

Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции.

Для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. Это специальный код, состоящий из цифр и букв. Оформить пропуск можно бесплатно тремя способами: онлайн, с помощью СМС или по телефону.

До 11 мая включительно в столице продлили период действия ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.