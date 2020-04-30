Мультсериал "Лунтик и его друзья" увидят зрители в Америке

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Анимационный сериал "Лунтик и его друзья" смогут увидеть зрители на территории США, Канады и Латинской Америки, сообщила пресс-служба компании "Экспоконтент" в четверг.

"Спешим поделиться с вами информацией о том, что сериал "Лунтик и его друзья" выходит на рынки США, Канады и стран Латинской Америки. Представителем бренда на этих территориях стала голливудская компания Kenn Viselman Presents, которая с 1 мая 2020 года возьмет на себя управление телевизионными, цифровыми и лицензионными правами анимационного сериала… Специально для этого будут локализованы 108 эпизодов сериала по 6 минут", — сказано в сообщении.

Кроме того, в контракт также включены серии нового сезона в 3D, которые будут переданы партнерам в следующем году.

"Выход на американский рынок, пожалуй, один из самых сложных и значительных шагов для международного развития нашего бренда. Мы надеемся, что совместно с нашими новыми голливудскими партнерами сможем добиться значительных успехов в области дистрибуции медиаправ и лицензирования в США, Канаде и Латинской Америке", — сказал продюсер и сооснователь студии "Мельница" Сергей Сельянов, слова которого привели в пресс-службе.