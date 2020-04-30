Умер начальник УФСИН по Ивановской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 апр — РИА Новости. Начальник управления ФСИН по Ивановской области Федор Рубцов скоропостижно скончался в четверг, сообщило управление. Начальник управления ФСИН поФедор Рубцов скоропостижно скончался в четверг, сообщило управление.

"Коллектив управления Федеральной службы исполнения наказаний с прискорбием сообщает, что 30 апреля 2020 года скоропостижно оборвалась жизнь начальника УФСИН России по Ивановской области Рубцова Федора Александровича", — говорится в сообщении.

Рубцову был 51 год. В системе ФСИН он работал с 1993 года, региональное управление возглавил в середине 2015 года. В УФСИН сообщают, что Рубцов будет похоронен в городе Электростали Московской области.

"У меня нет такой информации", — ответила представитель пресс-службы УФСИН на вопрос РИА Новости, была ли связана смерть начальника с коронавирусной инфекцией. "Еще вчера он был на работе", — добавила она.