В Тамбовской области умер второй пациент с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 30 апр - РИА Новости. Пожилая женщина, которую, вероятно, заразил приезжавший из Москвы сын, стала вторым пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией, скончавшимся в Тамбовской области, сообщает в четверг администрация региона.
"Жительница Первомайского района 73 лет, страдающая сахарным диабетом и ожирением, поступила в центр для лечения пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, с клиникой тяжелой двухсторонней пневмонии. Сразу была подключена к искусственной вентиляции легких. Однако несмотря на проводимые реанимационные мероприятия наступила смерть", - говорится в сообщении.
По данным администрации, к женщине незадолго до заболевания приезжал сын из Москвы, который сейчас находится в Московской больнице на ИВЛ с пневмонией, вызванной коронавирусом.
На данный момент в Тамбовской области зарегистрировано 612 случаев новой коронавирусной инфекции, 93 человека выздоровели, двое скончались.
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