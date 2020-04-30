В Германии предложили продлить карантинные меры до 10 мая

"Основной пакет" ограничений должен быть продлен изначально на срок не позже 10 мая, цитирует таблоид заявление Брауна. Тот факт, что правительство предлагает на этот раз ограничить строгие меры до 10 мая, может стать "плохой новостью" для многочисленных предприятий отрасли гастрономии, которая "терпит жестокие убытки", пишет BILD.