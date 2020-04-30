В Германии предложили продлить карантинные меры до 10 мая

Ранее, согласно решению, принятому на совещании канцлера Ангелы Меркель с главами земель в середине апреля, меры по самоизоляции были продлены в Германии до 4 мая. Требование о соблюдении обязательной дистанции в полтора-два метра делает невозможным возобновление работы заведений общепита, школ. Таким образом, новое продление планируется на более короткий срок.
"Основной пакет" ограничений должен быть продлен изначально на срок не позже 10 мая, цитирует таблоид заявление Брауна. Тот факт, что правительство предлагает на этот раз ограничить строгие меры до 10 мая, может стать "плохой новостью" для многочисленных предприятий отрасли гастрономии, которая "терпит жестокие убытки", пишет BILD.
О масштабах потерь для немецкой экономики заявил ранее профильный министр Питер Альтмайео, который представил в среду данные прогноза Минэкономики ФРГ на 2020 год. Согласно нему, ВВП Германии может потерять до 6,3% ВВП.
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