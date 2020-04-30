В Татарстане рассказали о новых случаях коронавируса

КАЗАНЬ, 30 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 71 жителя Татарстана, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в республике составило 823, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
"Сегодня в Республике Татарстан подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции: 28 человек госпитализированы, 43 проходят лечение на дому – у них легкая или бессимптомная форма заболевания", - сказала Галимова журналистам.
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По ее информации, пять случаев являются завозными, 66 – контакты с ранее заболевшими. В числе заболевших 11 несовершеннолетних (до 18 лет), 21 человек в возрастной группе от 30 до 50 лет, 14 человек – от 50 до 60 лет, два человека старше 80 лет. Больше всего заболевших зарегистрировано в Казани – 36 человек, Набережных Челнах – 11.
За последние сутки выписаны пятеро выздоровевших, за весь период излечившихся от коронавируса в республике 88 человек. С начала эпидемии в Татарстане умер один пациент с коронавирусом.
По решению правительства Татарстана с 30 марта для всех жителей республики введен режим самоизоляции, приостановлены межмуниципальные перевозки пассажиров. Передвигаться по улицам могут работники системообразующих предприятий, их поставщиков и подрядчиков, следующие к месту работы, остальным выходить разрешено лишь в ближайшие магазин, аптеку, выбросить мусор, выгулять домашнее животное либо по неотложным целям со специальным смс-пропуском. Ранее был введен запрет на проведение всех мероприятий численностью 20 и более человек, приостановлена деятельность спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, ночных клубов, детских игровых комнат, развлекательных организаций. Учеба в школах и вузах ведется дистанционно. В республике приостановлена работа торговых центров, торгово-развлекательных комплексов, розничных рынков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.