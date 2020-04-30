В Нижегородской области выявили 150 новых случаев заражения коронавирусом

"По состоянию на 30 апреля в Нижегородской области подтверждено еще 150 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В регионе верифицированы пробы на коронавирус у 1 944 человек. 228 человек выздоровели и выписаны. Всего протестированы 74 379 человек", - говорится в сообщении.