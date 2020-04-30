В Нижегородской области выявили 150 новых случаев заражения коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 150 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 1944 человека, с начала пандемии выздоровели 228 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее на территории Нижегородской области было зафиксировано 1794 случая заражения коронавирусной инфекцией, 158 излечившихся пациентов были выписаны из больницы, 12 человек скончались.
"По состоянию на 30 апреля в Нижегородской области подтверждено еще 150 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В регионе верифицированы пробы на коронавирус у 1 944 человек. 228 человек выздоровели и выписаны. Всего протестированы 74 379 человек", - говорится в сообщении.
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На данный момент 3657 человек в Нижегородской области находятся под наблюдением врачей, 9 из них предоставлена возможность самоизолироваться в обсерваторе.
"Мы обязаны сейчас сделать все, чтобы сохранить свое здоровье и обеспечить безопасность близких. Поэтому я еще раз обращаюсь к нижегородцам: майские праздники – не время для веселья. Необходимо строго соблюдать все требования указа Губернатора "О введении режима повышенной готовности", исключить общение с посторонними людьми, по максимуму сохранять самоизоляцию, пусть даже и на дачном или садовом участке", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.