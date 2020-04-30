Турция направила в США второй самолет с медицинским грузом

Как сообщили накануне в администрации президента Турции, турецкий лидер Тайип Эрдоган направил своему американскому коллеге Дональду Трампу письмо с выражением солидарности на фоне пандемии коронавируса. Это послание было доставлено на турецком военно-транспортном самолете с медицинским грузом, отправленным Анкарой Вашингтону и включающим маски, защитные комбинезоны и дезинфицирующие средства.
"Вторая партия медицинского груза, подготовленного по указанию президента Турции Тайипа Эрдогана с целью борьбы с эпидемией COVID-19, отправлена из Анкары (в США) на борту самолета турецких вооруженных сил", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.