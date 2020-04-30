В Воронежской области число заразившихся коронавирусом достигло 493

Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото

Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи

ВОРОНЕЖ, 30 апр - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 34 пациентов в Воронежской области , общее число заболевших выросло до 493, выздоровели 74, сообщает администрация региона.

По состоянию на вечер среды, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 459 человек. Умерли девять пациентов, выздоровели 74.

"В четверг, 30 апреля, официально подтверждено заражение 34 человек в регионе. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа", - говорится в сообщении.

Таким образом, число пациентов с COVID-19 выросло в регионе до 493.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.