Афганистан зарегистрировал самое высокое число случаев COVID-19 за сутки

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Число заражений коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 2 тысячи, за сутки выявлено самое большое число заражений с начала пандемии - 232, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на данные минздрава.
По словам представителя минздрава Вахидуллы Майяра, общее число заразившихся составило 2171. Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в столице страны Кабуле - 573. По всей стране скончались 64 человека.
В ходе своей пресс-конференции Майяр призвал СМИ "прекратить вещание негативных новостей" и стараться публиковать "позитивные и мотивационные" истории, которые помогут морально поддержать врачей страны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.