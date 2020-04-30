Трое пациентов с COVID-19 в Крыму находятся в тяжелом состоянии

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Трое госпитализированных в Трое госпитализированных в Крыму пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии, сообщила вице-премьер правительства региона Елена Романовская.

"К сожалению, у нас число тяжелых больных увеличилось до трех пациентов. Все трое находятся на кислородной подводке", – сообщила Романовская на заседании оперштаба по противодействию распространению коронавируса в регионе.

Она добавила, что пожилая 95-летняя женщина в Алуштинской горбольнице уже третий день находится на ИВЛ.

По последним данным, в Крыму 92 случая заражения короновирусной инфекцией. Выздоровел 31 пациент, готовятся к выписке еще четыре человека, отметили власти.