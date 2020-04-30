В Крыму два санатория сделают обсерваторами для въезжающих

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Два санатория в Крыму будут работать в режиме обсерваторов для граждан, которые приезжают на полуостров, но не имеют здесь недвижимости или регистрации, сообщила главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.
В Крыму, по последним данным, зарегистрировано 92 случая заболевания коронавирусом.
"Идет подготовка обсерватора на базе санатория "Мисхор" (Ялта), и сегодня (в четверг) в 12.00 будет готовность евпаторийского санатория "Прибой" для развертывания дополнительных 70 обсервационных коек", - сказала Пеньковская на заседании оперштаба по противодействию распространению коронавируса в регионе.
На данный момент в Крыму развернуто несколько обсерваторов на базе санаториев в Евпатории и Ялте, на утро среды в них находились более 700 человек. Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что с пятницы все граждане, въезжающие в Крым из других регионов России и не имеющие на полуострове собственности или регистрации, будут помещаться в обсерватор на 14 дней. Он поручил МВД и Роспотребнадзору синхронизировать действия для сопровождения граждан на карантин.
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