США намерены выделить средства на военные объекты в Прибалтике

Средства должны пойти на проектирование для последующего строительства, ремонта или восстановления таких объектов, как "аэродромы, железнодорожные пути, топливные хранилища и склады горюче-смазочных материалов (ГСМ), склады боеприпасов и взрывчатых материалов, казармы, жилищные блоки для одной или многих семей, инженерно-технические сооружения, медицинские блоки, административные здания, мастерские технического обслуживания и ремонта передвижных средств, объекты эксплуатации и учебные комплексы, оперативные/разведывательные центры, военные полигоны и другие объекты Вооружённых сил США".
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Также выделенные средства могут пойти на проведение подрядчиком дополнительного сопровождения работ, например, подготовку природоохранной документации, получение различных разрешений, проведение инженерно-геологических изысканий и составление топографических карт.
Для реализации работ планируется заключить не менее трех контрактов, причем кандидатами в подрядчики могут быть только американские фирмы или совместные предприятия принимающей страны с участием США. Определить подрядчиков планируется к сентябрю.
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Услуги по архитектурно-инженерным работам приобретаются с целью поддержать текущие и будущие миссии Инженерного корпуса Сухопутных войск США в Латвии, Литве и Эстонии в рамках Европейской инициативы сдерживания.
Европейская инициатива сдерживания предполагает размещение в странах Европы, граничащих с Россией, нескольких тысяч военнослужащих НАТО с техникой и оборудованием. Альянс называет ее ответом на "агрессивные действия" России.