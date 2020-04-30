США намерены выделить средства на военные объекты в Прибалтике

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Латвии и Европе. Вашингтон планирует выделить 49 миллионов долларов на проектирование военных объектов в Эстонии Литве , сообщает телеканал RT со ссылкой на заявку Инженерного корпуса Сухопутных войск США

Средства должны пойти на проектирование для последующего строительства, ремонта или восстановления таких объектов, как "аэродромы, железнодорожные пути, топливные хранилища и склады горюче-смазочных материалов (ГСМ), склады боеприпасов и взрывчатых материалов, казармы, жилищные блоки для одной или многих семей, инженерно-технические сооружения, медицинские блоки, административные здания, мастерские технического обслуживания и ремонта передвижных средств, объекты эксплуатации и учебные комплексы, оперативные/разведывательные центры, военные полигоны и другие объекты Вооружённых сил США".

Также выделенные средства могут пойти на проведение подрядчиком дополнительного сопровождения работ, например, подготовку природоохранной документации, получение различных разрешений, проведение инженерно-геологических изысканий и составление топографических карт.

Для реализации работ планируется заключить не менее трех контрактов, причем кандидатами в подрядчики могут быть только американские фирмы или совместные предприятия принимающей страны с участием США. Определить подрядчиков планируется к сентябрю.

Услуги по архитектурно-инженерным работам приобретаются с целью поддержать текущие и будущие миссии Инженерного корпуса Сухопутных войск США в Латвии, Литве и Эстонии в рамках Европейской инициативы сдерживания.