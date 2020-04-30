ГП планирует возобновить расследование нацистских зверств в Крыму

"По поручению Генеральной прокуратуры РФ прокуратурой Республики Крым изучены архивные материалы Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю по фактам массового уничтожения советских граждан нацистскими военными преступниками на территории Крыма и других регионов", - говорится в релизе.

По данным прокуратуры, при расследовании уголовного дела, возбужденного в 1969 году, проделана большая работа, допрошено порядка 200 свидетелей и обвиняемых, проведено более 100 осмотров и опознаний. Впоследствии уголовное дело закрыли, а отдельные материалы передали в ФРГ для привлечения виновных к ответственности.

"При этом в ходе следствия установлены дополнительные эпизоды преступлений нацистов в Крыму в 1941–1944 годах, непосредственные участники преступлений и их жертвы, сведения о которых не были отражены в итоговых процессуальных документах следствия", - отмечает Генпрокуратура.