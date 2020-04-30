Ведомственная фабрика МВД начала производить медицинские маски и халаты

ЕР передаст в регионы миллион медицинских масок для врачей

ЕР передаст в регионы миллион медицинских масок для врачей

"Руководством МВД России принято решение о перепрофилировании Федерального государственного унитарного предприятия "Камызякское опытно-экспериментальное специализированное предприятие № 2 МВД РФ" (ФГУП "КОЭСП-2 МВД России"), расположенного в Астраханской области, под производство медицинских масок и халатов", - сказала Волк.