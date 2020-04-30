Ведомственная фабрика МВД начала производить медицинские маски и халаты

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Ведомственное предприятие МВД РФ в Астраханской области перепрофилировано под производство медицинских масок и халатов, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), в настоящее время организовано централизованное снабжение территориальных органов МВД России средствами индивидуальной защиты через окружные управления материально-технического снабжения министерства.
"Руководством МВД России принято решение о перепрофилировании Федерального государственного унитарного предприятия "Камызякское опытно-экспериментальное специализированное предприятие № 2 МВД РФ" (ФГУП "КОЭСП-2 МВД России"), расположенного в Астраханской области, под производство медицинских масок и халатов", - сказала Волк.
По ее словам, ранее данное предприятие производило специализированную продукцию, форменное обмундирование, а также проводило опытно-конструкторские работы.
Предприятие уже получило регистрационное удостоверение Росздравнадзора на одноразовые медицинские маски и изолирующие халаты. Ожидается получение регистрационного удостоверения на изолирующие костюмы одноразового использования. Первая партия медицинских масок уже направлена в управление МВД России по Волгоградской области.
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