В Самарской области ограничительные меры продлили до 11 мая

САМАРА, 30 апр - РИА Новости. Ограничительные меры, введенные ранее в Ограничительные меры, введенные ранее в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса , продлены до 11 мая, следует из опубликованного постановления губернатора региона Дмитрия Азарова.

В Самарской области до 30 апреля действует режим самоизоляции для граждан. Ранее правительство Самарской области разрешило работать ряду организаций, в том числе системообразующим предприятиям региона. Позже был расширен список организаций, которые смогут работать, в их числе оказались парикмахерские и салоны красоты. Также, в особом режиме возобновили работу МФЦ, разрешение на осуществление своей деятельности получили и официально зарегистрированные самозанятые.

"В пункте 2.12 слова "до 30 апреля 2020 года" заменить словами "до 11 мая 2020 года", - говорится в документе.

Кроме того, как ранее сообщал региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом, в Самарской области с 1 мая вводится масочный режим. В то же время, по данным пресс-службы правительства региона, жителям области разрешили выезд на дачи в майские праздники на личном транспорте, но при условии наличия документов на дом или участок.

Всего в Самарской области, по данным федерального оперштаба, зафиксировано 367 случаев коронавируса, 36 человек выздоровели, пятеро скончались.