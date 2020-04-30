В Липецкой области выявили 31 случай заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 30 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Липецкой области за сутки увеличилось на 31 пациента, всего в регионе 415 случаев заражения, выздоровели 84 человека, сообщает в четверг обладминистрация.
"COVID-19 подтвержден еще у 31 человека в Липецкой области. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 415 случаев заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Опрос
Как вы относитесь к ужесточению правил карантина?
Выздоровели в области после коронавируса 84 человека, двое умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.