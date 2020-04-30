Жители Лос-Анджелеса смогут бесплатно пройти тест на коронавирус

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Все жители Лос-Анджелеса, штат Калифорния, смогут пройти бесплатное тестирование на новый коронавирус вне зависимости от того, есть ли у них симптомы заболевания, заявил мэр города Эрик Гарсетти.
"Лос-Анджелес стал первым крупным городом в Америке, который предлагает бесплатно сделать тест на коронавирус всем жителям. Хотя приоритет по-прежнему будет отдаваться тем, у кого есть симптомы заболевания, горожане без симптомов также смогут быть протестированы", - написал Гарсетти в своем Twitter.
Free COVID-19 testing is available to any L.A. County resident. https://t.co/13jZaOOegy— MayorOfLA (@MayorOfLA) April 30, 2020
Он отметил, что тестирование проводится по предварительной записи. Приоритет в очередности будет отдаваться людям с такими симптомами как высокая температура, кашель и затрудненное дыхание. Приоритет также получат люди, которые в силу своей работы находятся в постоянном контакте с людьми.
По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в США составляет более миллиона, выздоровели более 116 тысяч. Число жертв достигло 60 207.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.