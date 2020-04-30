Жители Лос-Анджелеса смогут бесплатно пройти тест на коронавирус

Он отметил, что тестирование проводится по предварительной записи. Приоритет в очередности будет отдаваться людям с такими симптомами как высокая температура, кашель и затрудненное дыхание. Приоритет также получат люди, которые в силу своей работы находятся в постоянном контакте с людьми.