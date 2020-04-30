Синоптик рассказал, какая погода ожидает москвичей на 9 мая

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Нежаркая погода будет 9 мая в Москве, ожидается ветер и кратковременные дожди, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В среднем температура будет около климатической нормы, около средних многолетних значений. При переменной облачности в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди. Довольно неприятный северо-западный ветер, 5-10 метров в секунду", - рассказал Леус.
По словам метеоролога, ночью в столице ожидается плюс 5 - плюс 7, а в дневные часы - около 15 градусов тепла.