В Астраханской области еще 19 человек заболели COVID-19

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апр - РИА Новости. Еще 19 человек заболели коронавирусом в Еще 19 человек заболели коронавирусом в Астраханской области , общее число зараженных выросло до 384, сообщает управление администрации губернатора региона.

"По данным министерства здравоохранения, на 30 апреля в Астраханской области зарегистрировано 384 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 19 человек - за минувшие сутки", - говорится в сообщении.

Всего за весь период эпидемии 75 ранее заболевших и получивших положительный диагноз по COVID-19 выздоровели и были выписаны, четыре человека умерли.

В качестве контактных лиц на учете 3,4 тысячи человек. Под амбулаторным наблюдением находятся почти 1,9 тысячи человек.